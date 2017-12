Clodoaldo Silva vai processar IPC No desembarque do atleta ao Brasil, Clodoaldo disse que vai processar o Comitê Olímpico Internacional.

Após encerrar a participação em Pequim com uma prata e um bronze, Clodoaldo Silva desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira (19), e declarou que vai processar o Comitê Internacional Paraolímpico (IPC), que forçou o nadador a migrar da classe S4 para a S5 e competir com atletas de menor comprometimento.



"Ainda estou estudando qual a melhor forma de processar o comitê e ser ressarcido das minhas perdas psicológicas, materiais e pessoais. O que eu sei é que isso não pode ficar assim", disse Clodoaldo.



O nadador, que trouxe seis medalhas de ouro das Paraolimpíadas de Atenas, subiu no pódio em Pequim somente graças ao segundo lugar da equipe de revezamento 4 x 50 m medley e o terceiro do 4 x 100 m livre. De volta ao Brasil, Clodoaldo novamente acusou o IPC de amadorismo.



"Duro mesmo foi ter ouvido deles que, se eu não fosse um atleta tão vencedor, não teria de passar por isso. Eles não têm interesse em profissionalizar o paraolimpismo. Quanto mais perto chegamos da excelência, eles nos fazem regredir", desabafou.



Às vésperas dos Jogos Paraolímpicos de Pequim, Clodoaldo Silva teve que passar por duas avaliações de classificação funcional, motivados por um protesto recebido pelo IPC, que decidiu mudar o brasileiro para a classe S5, diminuindo as suas chances de medalha.



