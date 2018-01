Zequinha Sarney se diz emocionado com campanha de Micarla

Júlio Pinheiro Elias Nunes, Zequinha Sarney e eleitor de Micarla caminham no José Sarney.

Júlio Pinheiro Eleitora exibe tatuagem definitiva com nome e número de Micarla.

Durante caminhada no loteamento José Sarney, o deputado federal do PV reafirmou o que disse o presidente nacional da legenda, José Luiz Penna, também considerando a eleição de Micarla de Sousa em Natal uma das prioridades do partido a nível nacional.Ressaltando o fato da deputada do PV ser a candidata do partido que tem mais chances de vencer a eleição em uma capital, o parlamentar federal também atentou para o fato do partido ser representado na eleição por uma mulher.“Além de ser uma candidata bastante preparada para administrar a cidade, ela é verdadeiramente uma militante do Partido Verde. A eleição dela é fundamental para o crescimento da legenda no país”, disse.

Fica

Em entrevista ao jornal, que irá às ruas no sábado (27), a deputada Micarla de Sousa afirmou a sua intenção de permanecer no PV, independentemente do resultado da eleição. No ano passado, Micarla e seu grupo político estiveram próximos de deixarem a legenda, mas preferiram permanecer no partido após a decisão do TSE sobre a fidelidade partidária.

Lula

O deputado Zequinha Sarney não quis comentar sobre as notícias veiculadas na imprensa nacional em que ele teria tentado convencer o presidente Lula a não vir a Natal. “Não vamos desviar o foco da eleição”, limitou-se a dizer o parlamentar.