Ministro da Saúde inaugura maternidade em Parnamirim

Camilla Káteb O evento contou com a presença do ministro da Saúde, José Gomes Temporão.

Foram investidos na maternidade R$ 5,7 milhões, de recursos próprios da prefeitura. Ela ainda contará com 78 leitos, que serão distribuídos em 30 clínicas obstétricas, 24 clinicas cirúrgicas, 10 UTI’S neo-natal e seis maternas, dois de recuperação e seis de pré-parto.De acordo com a moradora de Parnamirim, Maria Aparecida de Lurdes, “a cidade estava necessitando de um uma maternidade decente. Tínhamos que recorrer até Natal para poder ter um atendimento mais completo, e médico que nos passasse confiança”.Foi criando também um espaço para Mamãe Feliz, que oferece às gestantes que procuram a Maternidade, mas que ainda não estão em trabalho de parto e que moram longe, um local para poderem descansar.O espaço também se destina às mães que estão de alta, mas que têm bebês em observação na UTI Neo-Natal. A Unidade de Saúde oferece também, atendimento laboratorial às gestantes do pré-natal de baixo, médio e alto risco.Com a nova maternidade inaugurada a capacidade de atendimento irá aumenta de 250 para 450 partos mensais.“O ministro acha de extrema importância os cuidados que temos que ter com as mulheres, ele tenta dar uma atenção principal no que envolve maternidade. A Maternidade do Divino Amor está sendo considerada por muitos a melhor maternidade do estado, em termos estruturais”, afirma a assessora do ministro, Luciana Carvalho.