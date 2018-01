Salão Internacional Pátio Brasil de Humor divulga vencedores

Charge de Brum foi uma das selecionadas para a exposição no Salão Internacional Pátio Brasil.

Os três primeiros receberão prêmios em dinheiro, no valor de R$ 3 mil para o 1º lugar; R$ 1,5 mil para o segundo; e R$ 1 mil para o terceiro.Para a seleção e premiação das 290 obras recebidas foram obedecidos critérios de criatividade, originalidade e pertinência com o tema Aquecimento Global.Os 100 melhores trabalhos escolhidos pela comissão julgadora ficam expostos no Pátio Brasil Shopping, até o dia 28 de setembro. Entre os selecionados para a exposição, estão os chargistas potiguares Antônio Amâncio, do Jornal de Natal e Brum, chargista do portal

Nominuto.com

, do jornal

Nasemana

e do Jornal de Hoje.Participaram do concurso desenhistas de todas as regiões do Brasil e dos países: Alemanha, Ubesquistão, França, Eslováquia, China, Estados Unidos, Uruguai, Azerbaijão, Ucrânia, Istambul, entre outros.A comissão julgadora do concurso foi formada por profissionais do segmento de ilustração e cartum, como Amaro Júnior, chargista do Correio Braziliense e Novaes, cartunista da Gazeta Mercantil, entre outros.