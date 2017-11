Zé Dias diz que vai provar que Fátima Bezerra destinou emendas para cidades do Paraná

Vlademir Alexandre Zé Dias afirma que tem como provar destinação de emendas de Fátima para o Paraná

José Dias tem insistido em desmentir a propaganda da deputada federal Fátima Bezerra, candidata da coligação “União por Natal”, que mostra várias obras realizadas na administração do prefeito Carlos Eduardo, a partir de recursos destinados por ela através de emendas.De acordo com o deputado do PMDB, a deputada “não destinou um centavo para prefeitura de Natal em 2006, 2007 e 2008”. Quanto aos recursos que teriam sido destinados para as cidades de Astorga e Lobato no Paraná, Zé Dias afirma que o problema não está neste ato, mas sim “a negação”.O deputado critica os aliados da candidata e diz que tudo não passa de uma “cortina de fumaça” para que a imprensa não discuta o problema “da falta de atenção de Fátima com Natal, sem apresentar nada para cá”.Dias antecipa para oque "tem a prova dos números". Um recado a Fernando Mineiro que na sessão de ontem (9) fez um pronunciamento com base em uma possível troca de códigos das emendas do RN e do PR.Zé Dias respondeu as declarações do deputado federal, Henrique Alves, presidente estadual do PMDB, e que criticou duramente o posicionamento dele ao defender a candidatura de Micarla de Sousa (PV) e atacar a de Fátima Bezerra (PT), candidata apoiada por seu partido.Henrique disse que Dias precisa “amadurecer”, e em resposta o deputado estadual dispara: “Ele é que não amadureceu e continua com a mesma atitude de cacique. Eu nunca me referi ao nome dele [Henrique] em qualquer uma das minhas entrevistas. Ele devia era ter espírito democrático e respeitar os filiados do partido e a mim que tenho uma experiência política bem maior que a dele, que vem de 60 na época do pai dele”.Um pedido de desculpas a coligação também está entre as exigências de Henrique Alves a José Dias que não volta atrás, “Respeite a minha coerência, pois eu não me submeto a chiliques de caciques”, finaliza.As sessões na Assembléia Legislativa começam às 10h, nas terças, quartas e quintas-feiras.