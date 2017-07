Miguel Mossoró diz ter solução para problema de transporte público

Delma Lopes - A cada dia aumenta o número de carros particulares circulando pelas ruas da capital. Hoje a frota de automóveis chega a 164 mil 273. Quem possui um, prefere enfrentar todos os congestionamentos no trânsito a usar o transporte público. Atualmente a maioria dos 430 mil usuários reclama das más condições da frota de ônibus e dos constantes aumentos do preço da tarifa. Com base nisso, qual a solução dos senhores para desafogar o trânsito na capital?

Miguel Mossoró - Eu tenho como resolver o problema do transporte público e vou mostrar como. As avenidas Hermes da Fonseca e Salgado Filho deverão ser uma só, agora isso, serão os engenheiros que dirão como fazer. Além disso, as avenidas Prudente de Morais e Jaguarari deverão ser usadas para desafogar o trânsito nos grandes corredores da cidade, bem como a avenida 7 e a São José. Outra questão é o metrô de superfície. Essa idéia fui eu quem trouxe para Natal em 1992. Outro ponto que pensei e defendi na eleição passada é o trem bala que ligará Natal a Mossoró e Natal a Caicó. Além disso, tenho como meta acabar com a briga entre Seturn e STTU, porque só assim, vamos conseguir resolver o problema do transporte público.