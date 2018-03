Autoridades discutem políticas públicas de combate às drogas

Com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a sociedade, em particular a população norte-rio-grandense, sobre a questão do uso abusivo e indevido das drogas, o Governo do Estado iniciou a 2ª Semana Estadual de Políticas sobre as Drogas. O evento, que segue até domingo (12) com atividades em Natal e em Caicó, foi aberto na manhã desta terça-feira (7), no auditório da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.A palestra de abertura foi proferida pelo secretário nacional Anti-Drogas (Senad), general Paulo Roberto Uchoa, que abordou o tema “A Política Nacional sobre as Drogas no Brasil e a Ação da Senad”. “Governo e sociedade devem estar unidos no combate às drogas”, disse.O general recebeu durante a solenidade uma comenda e um troféu de honra ao mérito, o qual reconhece publicamente a contribuição e o fortalecimento de políticas públicas sobre as drogas.Representaram a governadora Wilma de Faria, no evento, o comandante da Polícia Militar, coronel Marcondes Pinheiro, e o secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Agripino Neto.Coronel Marcondes disse que o combate às drogas não pode ser uma responsabilidade exclusiva dos órgãos que compõem a Segurança Pública. No entanto, fez referência à eficácia da polícia no combate às drogas no Estado e cita o número de 12 toneladas de entorpecentes apreendidos no primeiro semestre deste ano. “Foi comprovado que 95% dos crimes são cometidos através do uso de drogas”, revela.O Proerd também foi lembrado pelo coronel Marcondes como um programa que leva às crianças e adolescentes de escolas particular, municipal e estadual informações sobre os males que as drogas causam na vida de dependentes químicos.“Já atingimos cerca de 50 mil crianças”, comemora. Segundo ele, o programa será ampliado, pelo Governo do Estado, para capacitar mais instrutores e atingir os pais dos alunos. “A prevenção corta a linha de abastecimento do traficante, o usuário”, disse.Estiveram presentes à abertura do evento o presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes, professor João Maria de Moura, autoridades militares e a secretária de Estado de Esportes e Lazer, Magnólia Figueiredo.



*Com informações da Sesed.