Violência: uma lição que precisa ser apagada das escolas

Fotos: Vlademir Alexandre Para Lucia de Souza, "violência faz parte de uma conjuntura".

Ligia Barbosa relata que pedeu pelo menos nove alunos por homicído.

“A violência faz parte de uma conjuntura. Se fizermos uma avaliação, vamos verificar que ela está presente em todos os setores da sociedade. Quando uma criança vive em uma comunidade cercada de problemas sociais, obviamente isso vai se refletir dentro da escola que também está inserida dentro do contexto daquela comunidade”, explica a coordenadora de desenvolvimento escolar da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Desportos (SECD), professora Lucia de Souza.A reportagem dovisitou duas escolas públicas em dois bairros de Natal e constatou situações distintas: uma diretora esperançosa com a nova realidade e na outra, professores preocupados com a rebeldia dos alunos e, principalmente, assustados com a escalada da violência na comunidade.Na escola estadual Estela Gonçalves, no Alecrim, a diretora Lígia Barbosa relatou tristes momentos que passou nos últimos seis anos. “Essa é uma luta muito difícil, que enfraquece a gente. Mas, estamos conseguindo reverter um quadro crítico que tínhamos aqui no colégio. A violência é uma doença que deixa seqüelas muito grandes e uma delas, foi o fim das nossas aulas à noite”, destaca.Lígia Barbosa informou que devido à grande evasão escolar nos últimos seis anos, a Secretaria de Educação foi obrigada a suspender as aulas no turno da noite. Além disso, pelo menos nove alunos da Estela Gonçalves foram assassinados neste período - sendo quatro deles na calçada da própria escola - todos vítimas das drogas.“Perdemos muitos professores e merendeiras que viviam assustadas com a situação aqui. Algumas vezes nós chegamos a servir a comida sob a mira de armas. Apesar disso, lutamos muito para não perder esses alunos. Conversamos com eles, tentamos de todas as formas tirá-los desse caminho. Porém, não conseguimos”, lamenta Ligia Barbosa, com lágrimas nos olhos.“Atualmente temos 170 alunos, do 1º ao 5º ano. Essas crianças e adolescentes passaram a ter a oportunidade de freqüentar a escola além do horário de aula e participar de oficinas e algumas atividades esportivas”, afirma a diretora. “Isso tem feito com que nossos alunos saiam das ruas e comecem a ter uma nova visão da vida.Contudo, o que a gente quer é a valorização da comunidade. O que a gente está tentando passar para essas crianças são valores que, na verdade, deveriam sair de dentro da própria família”, completa a diretora Lígia Barbosa.A opinião também é compartilhada pela direção e professores de outra escola pública no Paço da Pátria, zona Leste de Natal. No entanto, lá, o medo chega ao ponto de inibir os educadores de se identificarem na reportagem e pedir até também a preservação do nome da escola.“Não queremos causar confusão com os moradores da comunidade”, frisa um dos professores. No mesmo dia em que o Nasemana visitou a escola, uma professora tinha sido vítimas de agressões.O agressor foi um menino de apenas sete anos de idade. “Ele estava brigando com outra criança e pedi que parassem. O menino avançou para cima de mim, agarrou-se na minha roupa e nos meus cabelos e deu alguns socos na minha barriga. Essa mesma criança tinha dado um soco no meu rosto há alguns dias”, relata a educadora que não quis se identificar.Um dos diretores da escola explica que as crianças convivem com a violência dentro de casa e levam o costume à praça.Os educadores informaram ainda que, naquele bairro, alguns pais chegaram a ameaçar os professores e agredi-los verbalmente. “Para a maioria desses pais a escola é um local para se livrar dos filhos. Com isso, a criança chega aqui com uma carga de estresse muito grande, em alguns casos, o pai e mãe dela estão até presos”, afirma um dos diretores.Além do caso da agressão contra a professora, um dia antes da visita da reportagem à escola o vigia havia encontrado uma faca com um dos alunos. Outro professor que também pediu para ter a identidade preservada, reforçou que o problema da violência é social e precisam ser combatidos na raiz. “Estou aqui há quatro meses. Na primeira semana em que cheguei, ouvi de um só aluno mais palavrões do que tinha ouvido em toda minha vida. Infelizmente, é isso que ele aprende dentro de casa. Por isso, acredito que a mudança tem que acontecer, principalmente, na estrutura familiar”, Encerrou.Devido ao avançado quadro de violência em algumas unidades educacionais do Rio Grande do Norte, o Governo Federal, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação beneficiou oito escolas de Natal com o projeto Escola Aberta, entre elas a Escola Estela Gonçalves. Ainda no mês setembro mais 45 passarão a desenvolver o programa Mais Educação.De acordo com a coordenadora de desenvolvimento escolar da SECD, professora Lucia de Souza, cerca de 5.500 alunos serão beneficiados com o projeto.A partir de agora, essas escolas funcionarão em sistema de tempo integral. Pela manhã, eles assistem aulas normalmente e à tarde participarão de cursos e de atividades físicas. Além disso, pretendemos atender aos pais de formar a promover uma maior integração entre escola e família, destaca.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 24 - 6 a 12 de setembro de 2008)