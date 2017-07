Grêmio goleia o Atlético-MG por 4 a 0 e é campeão do 1º turno Flamengo volta a vencer no Brasileiro depois de sete rodadas; São Paulo bate o Goiás.

O Grêmio coroou a boa campanha no "primeiro turno" do Brasileiro ao vencer o Atlético-MG por 4 a 0, em pleno Mineirão, neste sábado (09), e acabou a primeira metade da competição como líder isolado. Invicto há dez partidas, o time soube controlar o adversário, foi mortal nos contra-ataques e volta de Minas Gerais como campeão do primeiro turno.



O Grêmio, que, apesar das especulações, não poupou nenhum titular, subiu para 41 pontos com o quinto triunfo fora de casa e conquistou o simbólico título com um aproveitamento de 71,9%. Já o Galo, que vinha de uma seqüência de duas vitórias, permaneceu com 21 pontos e perdeu a invencibilidade como mandante.





ATLÉTICO-MG

Edson; Mariano, Leandro Almeida, Vinícius e Calisto; Rafael Miranda (Gedeon), Serginho, Márcio Araújo (Tchô) e Petkovic; Rafael Aguiar (Eduardo) e Jael

Técnico: Marcelo Oliveira



GRÊMIO

Victor; Léo, Pereira e Réver; Paulo Sérgio, Willian Magrão, Rafael Carioca (Amaral), Tcheco (Souza) e Anderson Pico; Perea e Marcel (Reinaldo)

Técnico: Celso Roth



Data: 9/8/2008 - sábado

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Sandro Meira Ricci (DF)

Assistentes: Ednilson Corona (SP/Fifa) e César Augusto de Oliveira Vaz (DF)





Após sete partidas sem vencer, Fla bate o Atlético-PR



Parece que só muita reza forte mesmo para dar um jeito no Flamengo. Depois de sete partidas consecutivas sem vencer no Campeonato Brasileiro e ter chamado um padre para benzer toda a equipe, o time carioca finalmente quebrou o incômodo jejum. Neste sábado, no Maracanã, em partida válida pela 19ª rodada, os anfitriões venceram o Atlético-PR por 1 a 0, gol de Jaílton, aos 31 minutos do segundo tempo.



Com 31 pontos, na quinta colocação, o Fla volta a rondar o G-4, grupo dos clubes que ocupam a faixa de classificação para a Copa Libertadores. Do lado do Furacão, que continua com 20 pontos e em 14º lugar, a proximidade fica com a zona do rebaixamento.



Agora, na primeira rodada do returno da competição, o Flamengo vai enfrentar o Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro. Já os paranaenses jogam na Arena da Baixada, no sábado, contra o lanterna Ipatinga.



FLAMENGO

Bruno, Leonardo Moura, Jaílton, Ronaldo Angelim e Juan; Cristian, Airton, Jônatas (Luizinho) e Ibson; Paulo Sérgio (Éder) e Maxi (Érick Flores).

Técnico: Caio Jr.



ATLÉTICO-PR

Galatto, Nei, Danilo, Antônio Carlos e Márcio Azevedo; Renan (Alex Fraga), Alan Bahia (Rogerinho), Rodriguinho e Ferreira; Rafael Moura (Pedro Oldoni) e Anderson Aquino.

Técnico: Tico dos Santos



Data: 09/08/2008 (Sábado)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Sérgio da Silva Carvalho (DF)

Auxiliares: Renato Miguel Vieira e Marrubson Melo Freitas (DF)



São Paulo 2 x 1 Goiás - Vitória, mas sem o bom futebol



O São Paulo se recuperou da derrota para o Fluminense, mas não convenceu em campo. O Tricolor dominou as principais ações, teve dificuldades para finalizar e venceu o Goiás por 2 a 1, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.



Sem fazer um bom jogo, o São Paulo garantiu ao menos a permanência no G4 do Brasileirão. A equipe chegou aos 33 pontos e manteve o quarto lugar, agora com dois pontos de vantagem para o quinto colocado, o Flamengo, que finalmente voltou a vencer no torneio.



Já o Goiás não tem muito que comemorar na primeira metade do campeonato nacional. O time esmeraldino está no meio da tabela, em 13º lugar, com apenas 23 pontos. De bom, apenas a distância para a zona de rebaixamento.





São Paulo

Rogério Ceni; Zé Luís, André Dias, Rodrigo e Richarlyson; Joílson, Jean, Jorge Wagner e Hugo (Alex Cazumba); Dagoberto (Éder Luís) e André Lima (Aloísio).

Técnico: Muricy Ramalho.



Goiás

Harley; João Paulo (Thiago Feltri), Henrique e Rafael Marques, Fábio Bahia, Ramalho, Fernando (Fahel), Paulo Baier e Júlio César (Rinaldo); Romerito e Iarley.

Técnico: Hélio dos Anjos.



Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo – SP

Árbitro: Francisco Almeida Filho - PR





Com informações do UOL Esporte