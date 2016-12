Garibaldi afirma que Senado poderá optar por esforço concentrado

Cedida Garibaldi comentou que não há como impedir que o TCU divulgue lista dos políticos com vida pregressa

O senador disse que a forma como será feito o esforço concentrado ainda não está definida e que não gostaria de antecipar nada antes de discutir o assunto com os líderes partidários.Garibaldi disse ainda que a possibilidade de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), na próxima semana, representa "uma tranqüilidade" para o Senado.Indagado por jornalistas sobre a divulgação pelo Tribunal de Contas da União (TCU) dos nomes dos políticos que têm contas a prestar com o tribunal, o presidente do Senado disse que não há como impedir a divulgação da lista.“Não se trata de populismo. É um direito do eleitor e um direito do cidadão conhecer essa relação”, disse o senador, lembrando que o resultado do trabalho desenvolvido pelo TCU sempre foi divulgado.