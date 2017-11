Participo da campanha para mostrar que a base está unida, afirma Temporão

Thyago Macedo Temporão participará do "Arrastão do Crescimento", em Felipe Camarão.

Temporão destacou que assim como Natal já visitou outras cidades para apoiar candidatos da base aliada. “Ontem [quinta-feira] estive em Fortaleza, com a candidata Luizianne (Lins), já estive no Rio de Janeiro e eu acho que esse é o nosso papel do ponto de vista político. Hoje, vou ouvir os planos de governo da candidata Fátima para a área de saúde e a idéia que possamos debater os pontos mais importantes”, frisou.Antes disso, José Gomes Temporão gravará participação no programa político da candidata do PT, agora a tarde, e no início da noite participará do “Arrastão do Crescimento”, em Felipe Camarão. Lá, haverá o encontro do ministro com a colega Dilma Roussef, ministra-chefe da Casa Civil.Além dos dois ministros, a candidatura de Fátima Bezerra contabiliza participação de cinco integrantes do alto escalão do governo Lula: Patrus Ananias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome), Nilcea Freire (Secretaria Especial de Políticas Públicas para Mulheres e Luis Eduardo Barretto (Turismo) também já estiveram na cidade. O presidente Lula deve chegar à Natal dia 19.