Fiorino pega fogo na Prudente de Morais

Ana Paula Oliveira O condutor do veículo João Batista Marinho contou que na hora do incidente tomou um grande susto

O condutor do veículo João Batista Marinho contou que na hora do incidente tomou um grande susto. “Só escutei o pipoco e a fumaça. Nunca havia passado por uma situação como essa”, disse. Ele trabalha na empresa há menos de um ano.Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, Ricardo Silva, passado dez minutos após o chamado a corporação chegou ao local e armou uma linha de combate, em forma de jato neblina para extinguir os focos de incêndio na parte do motor.O sargento informou que não poderia precisar as causas do incêndio. “No momento, não posso revelar o que aconteceu. Tem que ser feito um laudo pericial pelo Itep”, comentou.Sobre os prejuízos, ele afirmou que toda a parte dianteira do carro ficou totalmente destruída. “A parte elétrica, sistema de ar do motor, pára-choque, parte dianteira da pintura do veículo, faróis, ou seja, toda parte dianteira do veículo ficou totalmente destruída”.