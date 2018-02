Candidato está proibido de discursar neste sábado

A menos de 24 horas do pleito, os candidatos ainda podem fazer mobilizações. Porém, o uso do microfone está proibido pela Justiça Eleitoral. Neste sábado (4), candidato não pode discursar. Dar thauzinho, apertar mão de eleitor e passear no carro de som pode.De acordo com o calendário eleitoral, hoje (4) é o último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, entre as 8 horas e as 22 horas (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 3º e § 5º, I). (Item alterado pela Resolução TSE n.º 22.762, de 15/04/08).Muitas coligações montam esquema de vigília pelas ruas da cidade, na tentativa de flagrar possíveis desrespeitos à Lei. O eleitor também pode auxiliar o Tribunal Regional Eleitoral que disponibiliza um disque-denúncia, através do telefone 4006-5870.* informações TRE-RN