Confira principais trechos em vídeo da Sabatina com os candidatos à prefeitura de Natal

Já está disponível para os internautas do portal Nominuto.com uma seleção dos principais momentos, em vídeo, da Sabatina Nominuto com os candidatos a prefeito de Natal.O primeiro módulo do evento foi realizado no último dia 13, no auditório da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), com Sandro Pimentel, Fátima Bezerra, Pedro Quithé e Miguel Mossoró.A segunda parte será dia 20 (quarta-feira), às 19h, com Micarla de Sousa, Wober Júnior, Dário Barbosa e Joanilson de Paula.