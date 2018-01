Festival Curta Natal e Cinemada confirma datas

Divulgação/ Rogério Vital Sessões do festival Curta Natal terão entrada gratuita.

O festival está confirmado para ocorrer entre os dias 10 a 16 de outubro, nas salas de cinema do Moviecom, Praia Shopping, com entrada gratuita.A 8º edição do Festival Curta Natal e o 1º Cinemada trazem entre as novidades a exibição exclusiva do filme "Ainda Orangotangos", longa-metragem do diretor gaúcho Gustavo Spolidoro, vencedor na categoria de Melhor Filme no 13º Festival de Cinema de Milão, na Itália. Trata-se do primeiro longa-metragem em plano-seqüência do Brasil, com 81 minutos de duração.“Ainda Orangotangos” vai concorrer com outros três filmes premiados no Brasil e no exterior, todos ainda inéditos por aqui: "O Grão", do cineasta Petrus Cariry, "Corpo", de Rossana Foglia e Rubens Rewald e "Deserto feliz", do diretor pernambucano Paulo Caldas.O Festival também contará com a presença dos diretores ou representantes dos filmes e com a exibição de um outro importante longa na noite de premiação, fora de competição.O 1º Cinemada acontecerá nos dias 14 e 15. Antes, haverá exibição das tradicionais mostras do Curta Natal. Na Mostra Nordeste de Curtas-Metragens, que acontecerá nos dias 12 e 13 de outubro, foram selecionados 15 produções que concorrerão aos prêmios de Melhor Curta Nordestino de Ficção, Melhor Curta Nordestino de Documentário e Melhor Curta Potiguar.Na categoria de Melhor Videoclipe, com exibição no dia 11 de outubro, foram 8 selecionados até o momento, número que pode aumentar, pois a organização do Festival receberá material até o dia 30 de setembro.