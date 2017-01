Comerciantes da Ayrton Senna ainda amargam prejuízos

Cedida Posto ficou ilhado e teve prejuízos.

Depois de passar dois dias sem movimentação, a “ Tonho Eletropeças”, uma oficina localizada na Ayrton Senna, conseguiu voltar a atender sua clientela. “ O pessoal parou de trabalhar. Acredito que esse problema deve ser a falta de bombas na lagoa”, declarou o proprietário afirmando que a água chegou a 30 centímetros.As lanchonetes da região, que ficam no canteiro da avenida, segundo informações dos vizinhos, ficaram cobertas com cerca de meio metro de altura. A vizinhança ressalta também que nenhuma providência, por parte da prefeitura, foi tomada.Poucos metros à frente, no Posto Brasil, localizado ao lado da Delegacia de Plantão da Zona Sul, os estragos não foram menores. Sem poder receber clientes, devido ao alagamento ao redor do posto, durante quatro dias ocorreu uma queda nas vendas.“ Não entrou água na bomba, porque elas são muito bem vedadas. Mas tivemos prejuízos materiais. Quando a água foi baixando, os carros ficaram passando aqui por dentro. Um caminhão arrancou parte do teto”, salientou a administradora do Posto Brasil, Gisele Texeira.Há quatro anos gerenciando o local, Gisele nunca tinha passado por essa situação. Ela está consultando um advogado para conduzir uma possível ação judicial. A administradora colocou que no mês de julho, com a chegada das férias, a expectativa era de movimento. Porém devido a esses contratempos está tendo muitas perdas.