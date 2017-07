Ministro participa do lançamento de comitê do Turismo Idéia deste projeto é da deputada federal Fátima Bezerra, candidada à Prefeitura de Natal, e que já lançou outros dois comitês: um para os educadores e outro para os sindicalistas.

Aproveitando a vinda do ministro do Turismo, Luiz Eduardo Barreto, a Natal, será lançado nesta quinta-feira (14) o "Comitê Fátima Pró-Turismo". Nele, a candidata Fátima Bezerra pretende apresentar sua proposta do Plano Municipal de Turismo para Natal.



Nos últimos dias, Fátima Bezerra já lançou outros dois comitês: um voltado para os educadores e outro para os sindicalistas. Em sua atuação como deputada federal, ela conseguiu recursos para a reforma do Mercado Modelo, nas Rocas, a recuperação e construção de sete praças com espaço para lazer e esporte.



Além disso, outras dez praças já estão previstas bem como a reestruturação e reforma da Avenida do Contorno. Outra verba conquista foi a de R$ 2,4 milhões para a reforma do estádio Machadão.



O lançamento do comitê com a presença do ministro do Turismo acontece às 19h, no hotel Parque da Costeira.