Fábio Hollanda vota contra cassação de Fafá

O juiz Fábio Hollanda afirmou em seu parecer no julgamento da candidatura de Fafá Rosado (DEM), que irá votar no recurso contra a cassação do registro da prefeita de Mossoró.De acordo com Hollanda, a prefeita não teve participação efetiva na inauguração da obra, nem se aproveitou da situação para propagandear suas realizações no cargo a fim de ganhar vantagem na corrida eleitoral."A inauguração da obra em questão era apenas uma formalidade, uma vez que a mesma era uma realização do CEFET e da Petrobrás", afirmou.O juiz já realizou seu voto. Neste momento, vota o desembargador Cláudio Santos.

*Mais informações em instantes.