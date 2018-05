Extremoz: PM troca tiros com assaltantes e evita roubo a carregamento de cerveja Quatro homens armados chegaram a render motorista e ajudante de caminhão da Sol, mas policiais evitaram o assalto. Criminosos fugiram após trocarem tiros com PM.

Policiais militares de Extremoz, cidade da Grande Natal, trocaram tiros com assaltantes na madrugada desta quarta-feira (22) e evitaram o roubo de um caminhão da cervejaria Sol. Os criminosos chegaram a render o motorista do caminhão e um ajudante dele, que foram resgatados pelos policiais.



Segundo o sargento Renato Homero Silva, a ação criminosa começou por volta da meia noite. “Quatro homens armados estavam em um Peugeot preto, de placas KKW-0891. Eles se aproximaram do caminhão e ordenaram ao motorista que parasse o veículo. Depois dois deles entraram no caminhão e seguiram viagem”, relatou.



O caminhão foi levado para a antiga estrada de Pitangui, praia do litoral Norte. “Quando vimos o caminhão passando e o carro muito próximo, resolvemos segui-los. Quando perceberam que estavam sendo perseguidos, eles começaram a atirar e nós revidamos. Os assaltantes pararam o carro e o caminhão e fugiram pelo matagal”, contou o sargento.



O carro em que os criminosos estavam foi apreendido e levado para a delegacia de plantão da zona Norte, onde foi registrada a ocorrência. O motorista e o ajudante passam bem.