Ministra afirma que Lula não fará campanha em Mossoró

Erta Souza Larissa não deve contar com Lula em seu palanque.

Primeiro a ministra negou que o presidente fosse participar de campanhas tanto em Natal ou em qualquer outra cidade do Rio Grande do Norte, quando respondeu: “Que eu saiba, o presidente virá oficializar a refinaria em Guamaré e autorizar a Termoaçu, não para participar de manifestações”.Algumas horas depois, Dilma deve ter recebido alguma ligação ou algum dos aliados de Fátima Bezerra (PT) "mais informado" que lhe avisou do contrário, e em tempo conseguiu desfazer o mal entendido. “O presidente vai participar de comício em Natal”, afirmou aos repórteres que cobriam o seu encontro com empresários no Hotel Sehrs.Mas a correção só foi feita a respeito de Natal. Quanto a Mossoró, a ministra não voltou atrás. Sendo assim, os eleitores de Larissa não devem contar com a presença de Lula na campanha da candidata, ao contrário do que foi divulgado esta semana.Lá, a peesebista tenta alcançar a candidata à reeleição Fafá Rosado (DEM), que ocupa o primeiro lugar nas pesquisas. A participação do presidente seria muito importante para a representante de Wilma.A visita de Lula ao Rio Grande do Norte está marcada para o próximo dia 19. Durante o dia, o presidente cumpre agenda administrativa com a oficialização da construção da refinaria, em Guamaré e autoriza o funcionamento da Termoaçu.À noite, já confirmado pela ministra Dilma Rousseff, o petista participará da campanha da candidata Fátima Bezerra da coligação “União por Natal”.