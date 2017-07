Trio faz “arrastão” em ônibus que ia de Natal para Caicó Crime ocorreu por volta das 21h desta quarta-feira, no município de Santa Cruz.

Três homens armados com revólveres fizeram um “arrastão” dentro de um ônibus da empresa Jardinense que fazia a linha Natal/Caicó na noite desta quarta-feira (13), em Santa Cruz. Os bandidos levaram carteiras com documentos, dinheiro, relógios, jóias e aparelhos de telefone celular dos passageiros e do motorista e do cobrador do ônibus de prefixo 1075.



O crime foi registrado no quilômetro 103 da BR-226. Segundo informações da delegacia de Santa Cruz, os três homens – que se passavam por passageiros – anunciaram o assalto assim que deixaram o município de Tangará.



“Eles se levantaram, sacaram as armas e anunciaram o assalto. Em seguida, enquanto um apontava a arma, os demais fizeram o chamado arrastão, levando todos os pertences dos passageiros e ainda o dinheiro que havia sido arrecadado pelo cobrador”, falou um policial. A ação durou cerca de 15 minutos. Um carro de pequeno porte dava apoio aos criminosos, que fugiram sem deixar pistas do paradeiro.



O ônibus levava cerca de 30 pessoas de Natal para Caicó. Ao todo, onze registraram boletim de ocorrência na delegacia de Santa Cruz.