Consumo de energia cresceu 4,2% de janeiro a agosto Expansão da demanda por energia foi encabeçada pelos setores residencial (5,1%) e comercial (5%).

O consumo de energia no país registrou crescimento de 4,2% no acumulado do ano até agosto, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (29) pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).



De janeiro a agosto, a expansão da demanda por energia foi encabeçada pelos setores residencial (5,1%) e comercial (5%). O consumo de energia pelo setor industrial acusou elevação de 3,7%, abaixo da média nacional, que foi de 4,2%.



Por regiões, o consumo no Sul cresceu 5,2% e no Nordeste, 4,5%. O consumo nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, que respondem por cerca de 64% do consumo nacional, cresceu 3,8% e 3,3%, respectivamente..



O crescimento no consumo de energia na Região Sul acima da média nacional de 4,2% foi puxado pelo segmento industrial.



Os dados da EPE indicam que o crescimento nos últimos 12 meses foi de 4,9%, resultado superior aos 4,2% do período janeiro a agosto.



A alta do consumo foi puxada pelo setor comercial, com elevação de 5,3% sobre os 12 meses imediatamente anteriores. A indústria cresceu no período 4,8%, o mesmo ocorrendo com o setor residencial.