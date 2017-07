Ex-presidente da Brasil Telecom é solto em São Paulo Humberto Braz foi solto por força de habeas corpus concedido ontem (12) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Eros Grau.

O ex-presidente da Brasil Telecom Humberto Braz, assessor do banqueiro Daniel Dantas, dono do Banco Oppoturnity, já saiu da Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, onde estava preso. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária, Braz foi solto por volta das 15h.



Ele foi solto por força de habeas corpus concedido ontem (12) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Eros Grau.



O ex-presidente da Brasil Telecom se entregou à Polícia Federal no dia 13 de julho, após ter sua prisão decretada na Operação Satiagraha, da Polícia Federal, que investiga crimes financeiros. Braz teria sido, ao lado de Hugo Chicaroni, que permanece preso em São Paulo, responsável por uma tentativa de suborno a um delegado da Polícia Federal, para que o nome de Daniel Dantas fosse retirado das investigações.



Braz agora responderá em liberdade ao processo movido Ministério Público Federal (MPF) por tentativa de suborno (corrupção ativa) de delegado da Polícia Federal.