Não estamos fazendo campanha agarrados nas saias de caciques, afirma vice de Wober

Júlio Pinheiro Wober e Dudu caminharam nas Rocas.

Durante a caminhada que Wober Júnior promoveu nas Rocas, durante a tarde desta segunda-feira (11), Dudu Machado disse que ele e o candidato a prefeito de sua coligação estão buscando divulgar ao máximo suas propostas durante os eventos, o que seria “a melhor forma de fazer campanha”.“A gente está tentando fazer com que toda a população conheça as propostas que a coligação tem para Natal. Estamos, inclusive, rodando panfletos com as 23 principais propostas que temos para a cidade, que serão distribuídos nos eventos”, disse Dudu Machado, argumentando que os programas de Rádio e TV da coligação serão direcionados principalmente à divulgação das propostas.Na opinião do candidato a vice-prefeito, os candidatos que não estão discutindo plano de governo junto à população estão confiando na influência de líderes políticos na campanha, “ou não tem propostas para Natal”.“Nós não estamos fazendo campanha agarrados nas saias de caciques, porque temos conteúdo para apresentar à população. Quem não está apresentando propostas é porque simplesmente não tem o que mostrar”, disparou o vice.