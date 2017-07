Sesap vai apresentar programa que monitora uso de agrotóxicos O objetivo do programa é aprimorar as ações sanitárias relacionadas aos produtos hortifrutículas.

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), promove na próxima quarta-feira (20), uma reunião para a apresentação do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), a partir das 9h30 no auditório da Sesap. Segundo o subcoordenador Estadual de Vigilância Sanitária, Marcos Guerra, o objetivo do programa é aprimorar as ações sanitárias relacionadas aos produtos hortifrutículas.



Na reunião será apresentada a operacionalização do programa, com os procedimentos e medidas a serem adotadas para o início do programa no Rio Grande do Norte. Participarão instituições que realizam atividades de fiscalização, monitoramento e distribuição de hortifrutículas, além de profissionais da vigilância sanitária do Estado e representante do Ministério Público da Defesa do Consumidor.