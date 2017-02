"Força do Povo" estréia nas ruas de Mossoró Grupo da prefeita Fafá Rosado abre campanha pública neste sábado com caminhada.

Efetivamente começou no sábado (12) a campanha da prefeita Fafá Rosado (DEM) à reeleição. A coligação "Força do Povo" fez caminhada por algumas ruas da cidade.



A coligação de 12 partidos promoveu esse corpo a corpo a partir da Central de Abastecimento. A princípio a movimentação estava marcada para as 9h, na direção da Praça Rodolfo Fernandes, centro. Mas sofreu atraso em sua concentração.



Além da prefeita e de sua candidata a vice, ex-deputada estadual Ruth Ciarlini (DEM), Fafá contou com o reforço da senadora Rosalba Ciarlini (DEM) e candidatos a vereador pela coligação.



A principal força opositora do governismo, a coligação "Mossoró pra você", com a candidata a prefeito Larissa Rosado (PSB), deu a largada no domingo passado com caminhada pelos bairros Alto da Conceição, Doze Anos e Boa Vista, no primeiro dia oficial de campanha.