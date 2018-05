Rede municipal fica sem unidade de urgência pediátrica

Maiara Felipe

“Os atendimentos não estão ocorrendo nem no Sandra Celeste e nem na Cidade da Esperança”, disse a administradora da unidade infantil Telma Lúcia.Na última segunda-feira (20), o Sandra Celeste foi transferido para ser iniciada a reforma da unidade. Porém problemas na iluminação, esgoto, sala adequada de urgência e ventilação do posto da Cidade da Esperança deixaram os profissionais sem condições de trabalhar e nenhum atendimento está sendo realizado há três dias.“Um relatório evidenciado a falta de condições de funcionamento, feito por uma equipe de médico e enfermeiros, foi entregue ao secretário Municipal de Saúde, Edmílson Albuquerque, e ao Conselho Regional de Medicina, antes da mudança”, apontou Telma que afirma está de mãos atadas e dependendo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).Segundo Telma, as crianças que chegam são encaminhadas para o Hospital Maria Alice Fernandes, na zona Norte. Entretanto, a administração da unidade solicitou que não fossem mais enviados pacientes.Insatisfeita a comunidade da zona Oeste está revoltada. O presidente da Associação de Moradores do Dixpt Rosado, José Fernandes não acredita que essa reforma seja realizada até o final da gestão do prefeito Carlos Eduardo.“ Não somos contra a reforma para beneficiar, mas essa está prejudicando a população”, salienta Fernandes afirmando que tentou de todas as formas que a SMS não mandasse o Sandra Celeste para o pronto-atendimento da Cidade da Esperança.