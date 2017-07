Assaltantes de ônibus são presos em Caraúbas e traficante de armas em Jucurutu

Divulgação / Assecom 2º BPM Segundo informações do delegado-geral, a quadrilha é responsável por uma série de assaltos.

Em Jucurutu, foi preso o agricultor Zaquel Bezerra acusado de vender armas e munições naquele município.

Nesta tarde, o secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, convocou a imprensa para explicar as duas operações. De acordo com o titular da Sesed, as prisões são fruto de investigações e de ações conjuntas das polícias covil e militar.“Em Caraúbas, foram presos: Antonio Valdiran de Freitas Rebouças, Abnadab Nunes Pereira da Silva e José Ubiratan de Sales. Já Francisco Vandemberg de Freitas Rebouças foi baleado e não resistiu aos ferimentos”, explicou Agripino Oliveira.Segundo informações do delegado-geral da Polícia Civil, Ben-Hur Cirino de Medeiros, a quadrilha desarticulada nesta sexta-feira é responsável por uma série de assaltos na região Oeste. O delegado informou que, além de Antonio, Abnadab, José Ubiratan e Francisco Vandemberg, a polícia investiga a participação de outras pessoas nos crimes.Com ele foram encontradas várias armas de grosso calibre, além de quase 200 munições de variados calibres. Os policiais de Jucurutu, cumprindo mandado de busca e apreensão e de prisão, encontraram um fuzil calibre 762, de uso exclusivo do Exército Brasileiro, um rifle calibre 44 e dois revólveres, um calibre 32 e outro 38.Além disso, foram apreendidas 160 munições de calibre 38, sete de 12,23 munições de calibre 32 e três de calibre ponto 30. A polícia investiga agora as pessoas que podem ter comprado armas à Zaquel e se o material era fornecido ao acusado por outras pessoas.Em depoimento, ele informou que os armamentos pertenciam a seu pai que era colecionador e faleceu a cerca de 90 dias. “Estamos trabalhando para diminuir a quantidade de assaltos também no interior e essas operações vão continuar sendo realizadas”, informou o secretário Agripino Oliveira Neto.