Fortaleza e América fazem jogo decisivo neste sábado

Em busca da segunda vitória consecutiva, o América encara o Fortaleza neste sábado (4), no estádio Castelão, às 20h30, em um jogo decisivo para ambas as equipes. O alvirrubro viajou embalado para Fortaleza, depois de conquistar uma vitória em casa sobre o Juventude pelo placar de 2 a 0, na partida válida pela 28ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro.Por outro lado, o Fortaleza vem de uma derrota fora de casa por 1 a 0 para o Vila Nova, no Serra Dourada. O time procura se restabelecer em casa tentando o êxito sobre o time potiguar e deixar a 17ª colocação da tabela com 30 pontos. O América aparece na 15ª posição com 31 pontos. O rubro tenta a primeira vitória fora de casa na competição, somando 10 derrotas e quatro empates ao logo da disputa.No time cearense, o atacante Rinaldo retorna ao time no lugar de Bambam, suspenso na última partida contra o time de Goiás. Outra mudança no grupo é Flávio Medina no lugar de Michel, também fora por suspensão. No meio-campo, Rogério substitui o contundido Thiago Almeida.No América, as mudanças também devem acontecer. Depois de cumprirem a suspensão, o zagueiro Robson, o volante Júlio Terceiro e Max, no ataque, devem entrar no lugar de Anderson Bill, Elias e Nicácio. Para o time, o êxito representa mais do que uma vitória, significa se distanciar ainda mais da indesejada zona de descenso.

Fortaleza x América-RN

Local: Estádio Castelão, em Fortaleza – CEData: 04/10/2008Horário: 20h30Árbitro: Adriano de Carvalho - TOFortalezaTiago Cardoso; Flávio Medina, Gaúcho, Preto e Chiquinho; Erandir, Rogério, Josimar e Simão; Rinaldo e Adailton.Técnico: Heriberto da Cunha.América-RNFabiano; Maizena, Robson, Adalberto e Aloísio; Júlio Terceiro, Maranhão, Saulo e Souza; Cascata e Max.Técnico: Ruy Scarpino.