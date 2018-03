Carlos Eduardo: Ninguém governa só

Luana Ferreira Carlos Eduardo fala à imprensa da casa de Fátima Bezerra

“Natal vai perder uma oportunidade em interromper a parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal. Ninguém governa só”, declarou o prefeito.Ele disse ainda que sua candidata reunia as melhores condições para fazer “até muito mais” do que fez em sua administração e que não acredita que Natal continuará progredindo com Micarla na adminsitração.Sobre a transição, Carlos Eduardo declarou que a Prefeitura estava de “portas abertas” e elogiou a própria administração: “Só não foi melhor porque não elegemos Fátima Bezerra”, lamentou.