Lucas Prado: 3 provas e 3 ouros

Lucas Prado foi o principal nome do Brasil no atletismo nesta Paraolimpíada. O atleta, chamado de ceguinho falador na Vila, prometeu e cumpriu. O brasileiro foi ouro nas três provas em que disputou em Pequim."Estou exausto, com dor nas pernas, mas o gosto da medalha compensa tudo isso. Tenho orgulho de ser brasileiro. Eu consegui as medalhas que eu prometi e vim buscar. Dedico essa medalha aos meus companheiros de revezamento que foram desclassificados da prova junto comigo e a todos os brasileiros", falou Lucas emocionado.Lucas Prado completou a prova em 50s27 ao lado do guia Justino Barbosa. Ele chegou a ficar lado a lado com o angolano Jose Armando, mas tomou a frente um pouco antes da reta final. Jose Armando, detentor do recorde mundial, ficou com a prata após chegar 0s17 atrás do brasileiro.O bronze foi do ucraniano Oleksandr Ivaniukhin, com o tempo de 50s82. O outro brasileiro na disputa foi Daniel Silva, que chegou na quarta colocação, com a marca de 52s05.Lucas venceu as provas dos 100m, 200m e agora os 400m nesta edição dos Jogos Paraolímpicos. "Agora quero descansar. Para mim é tudo alegria agora. Estou morrendo de saudade do Brasil", finalizou.