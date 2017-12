Peemedebistas exaltam aliança em torno de Fátima Garibaldi e Michel Temer afirmam que partido dará total apoio à candidata.

O presidente do Senado Federal, Garibaldi Alves Filho (PMDB), e o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, durante os discursos no comício de Fátima Bezerra (PT), também exaltaram a aliança em torno da deputada e afirmaram que o PMDB estará empenhado em nível nacional para ajudar na administração do município.



Pela primeira vez em um comício para a Prefeitura de Natal, Michel Temer disse que espera ligar para Fátima no dia 5 de outubro e parabenizá-la pela vitória, em que ela contará com o apoio do partido para administrar o município. O apoio, para Temer, será fruto do prestígio e Henrique e Garibaldi.



“O Rio Grande do Norte tem tanta força no partido, que não é à toa que o líder da bancada na Câmara é o deputado Henrique e o presidente do Senado é o senador Garibaldi Filho. Com certeza, isso será fundamental para a administração de Fátima Bezerra”, disse Temer.



O senador Garibaldi, que discursou após Temer, falou sobre a satisfação de ver a quantidade de pessoas que estão presentes no evento. Para Garibaldi, a presença da população mostra que Fátima está crescendo na campanha. “Vocês sabem o que essa quantidade de gente aí significa, presidente Lula e Fátima? Significa segundo turno!”, esbravejou o senador.