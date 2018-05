Greve dos Médicos: serviços de urgência e emergência estão garantidos

Ana Paula Oliveira Serviço de Atendimento Móvel de Urgência não será afetado durante greve.

O presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Sinmed), Geraldo Ferreira, afirmou que houve redução no número de profissionais em 30%.Questionado sobre as últimas negociações feitas com o secretário estadual de Saúde, George Antunes, ele afirmou que o secretário “teve boa vontade, mas faltou reforço”. A greve foi definida na última terça-feira (21) por meio de uma assembléia entre os profissionais.Os médicos reivindicam a incorporação de gratificação de R$ 1.100 ao salário, reajuste inicial de 6%, que corresponderia a duas mudanças de níveis no Plano de Cargos e implantação da produtividade por AIH – Autorização de Internamento Hospitalar. Com isso, o profissional receberia por cada procedimento realizado.