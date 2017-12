Aliados acompanharão Lula no vôo para Natal Aerolula deve pousar no Aeroporto Augusto Severo por volta das 17h30.

Reunidos neste momento em Mossoró, onde almoçam com o presidente Lula, aliados embarcarão junto com o presidente Lula em sua aeronave rumo ao aeroporto Augusto Severo, em Natal.



Viajarão no Aerolula a governadora Wilma de Faria (PSB), o senador Garibaldi Alves (PMDB), o deputado federal Henrique Alves (PMDB) e os deputados estaduais Márcia Maia (PSB) e Fernando Mineiro (PT). A previsão de cegada é 17h30.