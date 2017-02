Souza será julgado na segunda-feira, dia 14 Ruy Scarpino define a equipe que enfrenta o ABC

O julgamento do meia Souza já tem data definida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF. Vai aconteceu na próxima segunda-feira, dia 14 de julho.O jogador está incluso no Artigo 252 e pode pegar pena mínima de 120 dias, máxima de 540 dias. Um gancho pesado.



Também serão julgados o treinador Ruy Scarpino, o volante Jeferson, e o zagueiro Anderson Bill, todos enrolados por conta da súmula do árbitro catarinense João Fernando da Silva, que sai ileso, sem sequer ser citado pelos "observadores" da CBF.



Hoje, no CT Abílio Medeiros, sob o comando do técnico Ruy Scarpino, o time rubro fez os preparativos finais para a partida de amanhã. O comandandante praticamente definiu a equipe que enfrenta o ABC, amanhã, com Fabiano, Maizena, Anderson Bill, Robson e Márcio Rosário; Jeferson, Júlio Terceiro, Romeu e Souza; Geovane e Max.



O meia Fábio Neves, um dos destaques do time rubro em alguns jogos do Brasileiro, recuperado de contusão, também fica à disposição do treinador para a partida.



O time do América encara o jogo de amanhã com a importância que tem cada partida desta Série B e, claro, com os acréscimos de emoção e responsabilidade por se tratar do clássico maior de nosso futebol.



É um jogo de alto risco, e todos admitem. Principalmente para o América que vive uma situação de muita dificuldade na competição. Uma vitória, destacam os jogadores e o próprio treinador, podem significar um recomeço, um novo fôlego da equipe na competição.



O time rubro ocupa a 19ª posição na tabeça de classificação, somando apenas 7 pontos ganhos.



No final da prática de hoje à tarde, o meia Souza fez um trabalho de cobranças de tiros-livres diretos, com um aproveitamento que beirou os 100%.