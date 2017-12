Santos é goleado pelo Goiás, melhor do returno, e volta à realidade

A saída da zona de rebaixamento da Série A mudaram o discurso santista, o time passou a acreditar, mas o Goiás fez ótima partida e o Santos voltou à realidade de dificuldades. Irreconhecível, o time da Vila foi goleado pelo melhor time do returno por 4 a 1, no Serra Dourada, e não conseguiu se desgarrar definitivamente da zona da degola



Com o fim da invencibilidade no segundo turno, o Santos pára nos 29 pontos, apenas três a mais do que o Vasco, o primeiro do grupo dos quatro piores. Já o Goiás, que viu o goleiro Harley atingir a marca de 550 jogos com a camisa do clube, continua embalado.



Desta forma, o elenco goiano reafirma sua posição de melhor time do segundo turno do Nacional. Em sete jogos, venceu cinco, empatou um e sofreu apenas um revés. Assim, sobe para 39 pontos e se aproxima do G-4. No próximo sábado, pega o Vitória, novamente em casa. Um dia depois, o Santos duela diante da ameaçada Portuguesa, na Vila Belmiro.



Goiás

Harlei;, Ernando, Henrique e Rafael Marques; Vitor (Fábio Bahia), Fahel, Ramalho, Paulo Baier (Fernando) e Júlio César; Anderson Gomes (Lima) e Iarley.

Técnico: Hélio dos Anjos



Santos

Douglas; Wendel, Fabão (Pará), Fabiano Eller e Kleber; Rodrigo Souto, Roberto Brum, Bida e Michael (Lima); Cuevas (Wesley) e Kléber Pereira.

Técnico: Márcio Fernandes



Local: estádio Serra Dourada, em Goiânia/GO

Horário: 18h20

Árbitro: Leonardo Gaciba/RS (Fifa)





Atlético-MG vence Náutico, de virada, e consegue alívio em campo



Em meio à grave crise política que culminou na renúncia do presidente Ziza Valadares, o Atlético-MG obteve, ao menos dentro de campo, um alívio para a torcida. O time mineiro venceu, de virada, o Náutico por 2 a 1, neste sábado no Mineirão, se afastou mais da zona de rebaixamento e ainda interrompeu a ascensão da equipe pernambucana.



Depois de três rodadas sem somar três pontos - empate com Portuguesa e São Paulo e derrota para o Ipatinga -, o Atlético voltou a vencer na competição e chegou a 33 pontos. Com o resultado, o time mineiro se manteve em 12º lugar na tabela, ficando neste momento a sete pontos da zona de rebaixamento à Série B. No sábado dia 27, recebe o Figueirense no Mineirão.



Atlético-MG

Edson; Mariano, Marcos, Vinícius e César Prates; Rafael Miranda, Serginho, Márcio Araújo e Renan Oliveira (Castillo); Marques (Gedeon) e Lenílson (Petkovic)

Técnico: Marcelo Oliveira



Náutico

Eduardo; Vagner, Everaldo e Adriano; Ruy, Ticão (Alceu), Derley, Valdeir (William) e Alessandro; Kuki e Clodoaldo (Felipe)

Técnico: Roberto Fernandes



Data: 20/9/2008 - sábado

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Público: 12.468 pagantes

Renda: R$ 61.457

Árbitro: Paulo César Oliveira (SP/Fifa)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)





Em jogo com duas viradas, Coritiba bate o Flu no Maracanã



O jogo foi emocionante, teve duas viradas de placar - uma para cada lado - e muitas chances de gol. Mas ao fim brilhou a estrela de Keirrison, que marcou duas vezes e assegurou a vitória do Coritiba por 3 a 2 sobre o Fluminense, neste sábado, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carlinhos Paraíba anotou o primeiro do Coxa, enquanto Washington (dois) marcou para os donos da casa.



O tricolor segue com 25 pontos e na modesta 18ª colocação. Em contrapartida, os paranaenses, com 40, se mantiveram em oitavo e se aproximaram consideravelmente do G-4, grupo das equipes que estariam classificadas para a Copa Libertadores-2009.



Os times voltam a campo no próximo fim de semana, ambos no domingo e com clássicos pela frente. Às 16h, o Coritiba recebe o Atlético-PR, no Couto Pereira, e às 18h10 o Flu encara o Botafogo, no Engenhão.



FLUMINENSE

Fernando Henrique; Eduardo Ratinho (Carlinhos), Thiago Silva, Luiz Alberto (Edcarlos) e Junior Cesar; Wellington Monteiro, Maurício (Somália), Arouca e Tartá; Ciel e Washington.

Técnico: Cuca



CORITIBA

Vanderlei; Maurício, Thiago Bernardi e Rodrigo Mancha; Rodrigo Heffner, Alê, Carlinhos Paraíba (Felipe), João Henrique (Leandro Donizete) e Ricardinho; Marlos (Ariel) e Keirrison.

Técnico: Dorival Júnior.



Data: 20/09/2008 (sábado)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas(BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Luiz Carlos Silva Teixeira(BA).



Com informações do UOL Esporte