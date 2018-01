Presos arrebentam pergolado e fogem da delegacia de Extremoz Fuga se deu às 2h30 desta terça. Ao todo, 19 detentos ocupavam a única cela da delegacia.

A polícia potiguar registrou mais uma fuga de presos de delegacias. Desta vez a fuga se deu em Extremoz, cidade da Grande Natal. Cinco detentos fugiram após arrebentarem o pergolado do solário da unidade policial. Até o momento nenhum foi recapturado.



Os fugitivos são: Adalberto Domingos da Silva (homicida), Bruno Xavier dos Santos, Genilson Vicente da Silva, Hugo César Pereira Barbosa e Josiel Gregório da Silva.



Segundo informações de agentes da delegacia, a fuga ocorreu por volta das 2h30. “Como aqui só há uma cela e até onde era superlotada com 19 presos, alguns deles resolveram tentar fugir. Eles começaram a raspar o pergolado e depois o arrebentaram, fugindo em seguida”, contou o policial.



Ainda de acordo com esse policial, a cela onde havia 19 presos não comporta nem cinco pessoas.



Após a fuga, a Polícia Militar foi acionada e auxiliou nas diligências ara tentar localizar e recapturar os fugitivos. Até o momento os policiais não obtiveram êxito.



O delegado de Extremoz, Vicente Gomes, ficará à frente da investigação para saber se houve algum tipo de facilitação na fuga.