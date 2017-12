ABC apresenta técnico e dispensa jogadores

Uma coletiva realizada na tarde desta quinta-feira (18) marcou o começo do trabalho de Arthur Neto, novo técnico do ABC. O treinador entrou no lugar de Ferdinando Teixeira, que anunciou a saída na quarta-feira (17), na reapresentação do clube no complexo Maria Lamas Farache.Neto mostrou-se confiante e disse que o grupo atual está melhor que o de 1998, ano que treinou o ABC e conseguiu o título de campeão estadual. “O ABC tem um bom grupo e todos são bons jogadores. O elenco é bom”, disse.Da época em que comandou o alvinegro pela primeira vez, apenas Ivan fazia parte do grupo. Além do atleta, o técnico trabalhou com os goleiros Paulo Musse e Ranieri, o lateral-direito Luisinho Neto e o meia Leandro Sena.O novo treinador destacou que "o clube está bem melhor e mais estruturado". Arthur Neto teve uma passagem pelo ABC em 1998 quando conquistou o campeonato estadual daquele ano.Perguntado pela equipe do

Nominuto.com

sobre como superaria o desafio de ter apenas dois dias para preparar o grupo para o jogo contra o Paraná no sábado (20), Neto respondeu: “Só com muito trabalho”.Durante a entrevista coletiva, o presidente do clube Judas Tadeu anunciou a saída jogadores Adelmo e Jean Paraíba. "Foi uma decisão da diretoria", disse o dirigente.Ele explicou que "havia o desgaste dos atletas perante a torcida e isso (saída) foi bom para eles". "Agradeço aos dois atletas pelo trabalho que desempenharam aqui no clube", ressaltou Tadeu. O presidente declarou que "os jogadores fazem parte do projeto do Ferdinando (Teixeira)".