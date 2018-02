Sandro Pimentel é obrigado a alterar conteúdo do programa eleitoral

Delma Lopes Sandro Pimentel deverá enviar novo programa, ou trecho será cortado pela emissora geradora.

Segundo a representação ajuizada pela União por Natal, pessoas que participaram do programa de Sandro Pimentel “emitiram informação inverídica com a aptidão de degradar e ridicularizar a coligação-representante e a sua candidata” quando disseram que “o PT nem fala. Precisa de Wilma e Garibaldi para falar por ele”. Baseados nisso, pediam a suspensão da propaganda do PSOL.A juíza Martha Danyelle, no entanto, determinou que apenas o trecho em que um suposto filiado ao PT faz a afirmação deverá ser retirado do ar, caso o PSOL não envie um novo programa à emissora responsável pela geração.