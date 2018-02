Termina hoje prazo para informar freqüência escolar de estudantes do Bolsa Família A concessão do Bolsa Família é condicionada à freqüência escolar dos estudantes de seis a 15 anos de idade

Termina hoje (30) à meia noite o prazo para que os municípios informem pela internet, ao Ministério da Educação, a freqüência escolar de estudantes cujas famílias recebem o Bolsa Família.



A concessão do Bolsa Família é condicionada à freqüência escolar dos estudantes de seis a 15 anos de idade, que precisam, individualmente, comprovar um comparecimento de pelo menos 85% das aulas durante cada mês. Quando o estudante fica durante cinco períodos abaixo dessa média de presença na sala de aula, o benefício é cancelado.



O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está intensificando o trabalho junto aos gestores municipais do programa Bolsa Família e aos operadores da educação para que acompanhem as famílias atendidas, conscientizando-as de que a freqüência escolar, além do aspecto educativo, é um importante mecanismo de inserir a população mais pobre na economia.





Agência Brasil