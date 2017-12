Haja energia para tranquilizar o mercado

Fotos: Vlademir Alexandre "No nosso futuro, não acreditamos que haverá escassez. O momento é de recuperação."

, Fernando Lima fala que até o final do ano a meta é produzir 80 mil barris por dia. Em 2011, a unidade pretende atingir a marca de 115 mil barris diários, caminhando no sentido de bater o recorde de produção de 114 mil barris por dia, de 1999. Fernando conversou ainda sobre biocombustíveis, o conflito na Bolívia e a área do pré-sal.Fernando Lima - Todo ano a Petrobras faz um trabalho muito grande de planejamento estratégico. O deste ano ainda não terminamos. Estamos discutindo resultados, projetos, as perspectivas. Nesse planejamento, identificamos a necessidade de ampliação da capacidade de refino no País. Nos últimos anos, temos tido estudos de projetos nesse sentido. É vantagem para o país aumentar o numero de refinarias para que possa exportar produtos de maior valor agregado. Essa é uma lógica de negócios , é uma lógica que fortalece. E há um aumento de produção que certamente vai resultar num aumento na capacidade de refino instalado. Mas não tem número de como isso vai ser. Quanto será produzido no Brasil, fora, quais sãos os mercados... Isso tudo é analisado por uma área específica.FL - O governo já se manifestou sobre isso que está acontecendo lá e classificou como algo preocupante. A Bolívia é um país em que a gente tem interesse, mas não temos nenhuma expectativa quanto ao que está acontecendo lá. Eu queria lembrar que aqui, hoje, a gente é autosuficiente na parte de gás. Então, todo gás que é consumido aqui é produzindo na região. Nada que venha acontecer na Bolívia vai afetar ou interferir aqui.FL - Nós estamos com duas unidades funcionando há algum tempo. São duas unidades piloto desenvolvendo tecnologia, duas plantas de biodiesel. Uma dessas unidades nós estamos ampliando. Ela produzia antes de forma intermitente e passará a produzir de forma contínua. A segunda unidade já tem uma capacidade razoável. Mas ainda existe espaço pra uma ampliação a partir da solução do fornecimento de matéria prima, que é o grande problema nacional, é o processo mais importante do ponto de vista de uma produção permanente de biodiesel, ter matéria-prima suficiente que permita um funcionamento regular dessas unidades. Existe a possibilidade de uma maior produção de biodiesel a partir do momento em que você tem uma resposta do agronegócio, do fornecimento de material. Para isso, há um acordo já assinado entre a Petrobras. Cada um está fazendo sua parte. Tem a produção através do fornecimento de excelência, assistência técnica e também a garantia de um preço mínimo de compra pra que a gente possa, então, depois de concluído o trabalho, avaliar o crescimento da produção de biodiesel.FL - Depende muito do limite de produção que a gente está obtendo. O biodiesel a três por cento por si só já garante uma grande necessidade do produto antes que a gente pense em exportar. Há um grande mercado interno para atender, e a legislação é crescente, vai colocando percentuais maiores daqui a algum tempo. Nesse início, de fato, vai ser muito voltado ao mercado interno.FL - Estou falando só de biodiesel, basicamente disso. Biodiesel oriundo de matéria-prima diferente, com possibilidade de testar produção a partir da mamona, girassol, óleo de soja. A matéria-prima varia, mas o produto final é o biodiesel.FL - Hoje, nós estamos criando condições para isso. Depende muito da resposta a partir do momento em que você conseguir juntar todos os fatores e do mecanismo formal desse acordo entre Petrobras, Governo do Estado e os bancos do Nordeste e do Brasil. Depende muito também da resposta dos produtores. Isso a gente vai saber no inverno. No ano passado, houve alguns problemas de queda de safra por conta de disputa. Imagino que no ano que vem teremos a reposta a partir dessas ações que foram implantadas.FL - A gente tem umas áreas mais criticas na região de Alto dos Rodrigues, Pendências e Macau onde paramos a produção por uma questão de responsabilidade ambiental, para prevenir um possível vazamento, mas as áreas estão recuperadas. Por motivo das enchentes, acabamos trazendo um helicóptero para ajudar o governo nas ações, incluindo a distribuição de cestas básicas e a mobilização mais localizada de atendimento a comunidades próximas. Eu acredito que os prejuízos não sejam relevantes e não impactem a meta do ano.FL - Esse ano a gente quer produzir 80 mil barris por dia. O desafio maior será em 2011, que é chegar a 115 mil barris por dia, caminhando no sentido de bater o recorde de produção de 114 mil barris por dia, de 1999. Já temos alguns sinais positivos. Este ano tivemos uma recuperação. A média de agosto foi 69,372 barris e já esteve próximo dos 80 mil, a maior produção do ano.FL - O anúncio dever ser feito por Paulo Roberto, diretor de abastecimento, que está programando a vinda dele a Natal. Eu não teria como antecipar quando ficará pronta porque é uma área da qual não tenho conhecimento.FL - O que a Petrobras sabe, ela tem colocado na imprensa. Essas não são respostas rápidas. São áreas no mar que você perfura um poço e obtém uma informação, perfura outro e tem novas informações. Todo o número que a Petrobras tem hoje é divulgado. O que posso dizer é que se trata de uma área diferenciada, nova, que pode mudar a nossa posição. Mas não dá para falar em número. Isso vai depender do espaço mapeado, da continuidade desse trabalho. Vamos iniciar no Espírito Santo, que será a primeira área a passar a produzir em fase de teste. Só então vamos saber como é que conseguiremos produzir, quais dificuldades vamos ter. Vamos iniciar também um teste de longa duração na área. Só com centros de exploração é que a gente vai ter condições de sermos mais objetivos nos números e nas respostas. Temos que ter muito cuidado para falar aquilo que não está comprovado, vamos ter que ter mais paciência, mas a expectativa é muito boa, excelente.FL - A prioridade passa pelo aumento do número de poços perfurados, que é um coisa muito importante para a nossa unidade. Em 2006 foram 188 poços perfurados, em 2007, 253 poços e em 2008 está na casa dos 400 poços. Isso é o que dá suporte ao aumento de produção. Uma prioridade nossa é garantir a geração de novos projetos e assegurar os recursos pra que a gente produza isso. Nós temos projetos em implantação e são projetos de perfuração de poços, aumento de água injetada ou vapor injetado. Além de perfurar os poços, é preciso garantir que se retire o máximo lá de baixo.À medida que vamos produzindo, a pressão lá em baixo vai caindo e é preciso repressurizar e colocar um novo tubo para lavar, empurrar todo o óleo. Para isso, precisamos ampliar a injeção de água em Santo Amaro e em Ubarana, além do projeto de injeção de vapor em Alto dos Rodrigues. Temos 31 poços, que chamamos de poços exploratórios, nos quais vamos buscar pontos que não são conhecidos. Hoje, são 13 planos de avaliação em implantação. Temos tido sucesso em encontrar petróleo em terra. Vamos reiniciar a exploração no mar até o primeiro semestre do ano que vem. Espero que ainda em dezembro a gente consiga iniciar uma perfuração, pois estamos há muito tempo sem perfurar no mar.FL - No nosso futuro não acreditamos que haverá escassez. Quando eu falo no meu plano, na minha carteira de projeto, entendo que vou produzir sempre. E a tendência está sendo exatamente de recuperação da produção. Esse é o futuro.FL - Nós somos umas das maiores empresa da América,responsável por um grande percentual de empregos gerados e de receita para o Estado e municípios. Então, é muito natural a cobrança. Não vejo problema nisso, mas o que a gente procura fazer é mostrar que não pode confundir as coisas. A Petrobras tem dado uma significativa contribuição para o desenvolvimento do Estado. A última atualização do IDH, de 2002, mostra exatamente isso. A média de crescimento do IDH dos municípios produtores de petróleo é maior do que a média nacional, maior do que a média do estado e também que a média de Natal. Esse é o tipo de coisa que é muito relevante.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 25 - 13 a 19 de setembro de 2008)