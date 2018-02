Adesão de estados e municípios ao Brasil Alfabetizado é prorrogada para 11 de outubro

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou mais uma vez o prazo para adesão de estados e municípios ao programa Brasil Alfabetizado. Os gestores interessados têm agora até o dia 11 de outubro para se inscreverem na página do programa. Segundo o MEC, foram os próprios estados e municípios que solicitaram o adiamento.De acordo com o ministério, 1.073 municípios acessaram o termo de adesão ao programa até esta quinta-feira (2). Do total, 860 já concluíram o processo. Outras 99 inscrições estão sendo analisadas pelo MEC e 66 estão em diligência, ou seja, sendo ajustadas. Até o momento, 20 estados já enviaram os termos de adesão.O foco do programa é alfabetizar a população maior de 15 anos. A última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2007 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicou que a taxa de analfabetismo no país ainda é de 10%.Em 2007, o Brasil Alfabetizado atendeu 1.076 municípios prioritários com índices de analfabetismo na população iguais ou maiores do que 35%. Para 2008, o foco prioritário do programa são 1.900 municípios com índice de analfabetismo superior a 25%.