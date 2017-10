Scarpino trabalha posse de bola para encarar a "Macaca"; novo atacante já treina

David Freire Zé Carlos deve ter condições de jogo para estrear em uma semana

Com mais alguns dias de preparação, o técnico Ruy Scarpino realizou treinamento com os jogadores visando principalmente o trabalho com a posse de bola. “Não podemos passes assim e dar o contra-ataque ao adversário”, orientava o técnico durante o coletivo no Centro de Treinamento do clube.A novidade foi o atacante Zé Carlos. Ele não participou do treino e ficou apenas em trabalho físico. A expectativa do treinador americano é ter o jogador pronto para estrear em, no máximo, dez dias.O novo contratado do América se mostrou ansioso em estrear pela nova equipe e ressaltou a dificuldade em disputar a série B. “É um campeonato duro, difícil, mas sei que aqui (no América) temos jogadores bons e conscientes do trabalho a ser realizado”, disse.O jogador revelou que está há quarenta dias sem jogar. “Eu vinha mantendo uma rotina de treinos em academia, mas sei que isso é diferente que treinar no campo”, avaliou.Para o jogo de sexta-feira, o técnico Ruy Scarpino tem dois desfalques certos: o atacante Max e o volante Daniel receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Brasiliense e cumprem suspensão automática.