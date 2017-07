Pedro Quithé propõe criação do "disque tapa-buraco"

Loloza Medeiros, desempregada (internauta) - Gostaria de perguntar aos prezados candidatos qual seu programa de governo para acabar com as inundações nos bairros de Natal.

Pedro Quithé -

Não basta só dizer que precisamos resolver esses problemas. Com a outorga onerosa, podemos aumentar essa arrecadação. O problema de inundação vai além da drenagem. Na minha gestão teremos um disque tapa buraco. As pessoas que tiverem suas casas inundadas terão uma resposta em 30 dias, com indenização ou não.