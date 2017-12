Fapern divulga classificados no Salão Abraham Palatinik

Jean Sartief, Henrique José e Artur de Souza são os vencedores do II Salão Abraham Palatnik de artes visuais, promovido pela Fundação de Apoio à Pesquisa do RN – Fapern.Os trabalhos

, de Artur Souza foram premiados com R$ 2,5 mil cada. Os dois primeiros estão na categoria Instalação e o último foi inscrito como Mídia Contemporânea.Além dos três cujo prêmio é de aquisição, outros 17 artistas também selecionados receberão apoio de R$ 500. Obtiveram menção honrosa os trabalhos: Trança, de Vinícius Dantas (3º colocado na edição passada) e Projeto Corpo Estranho, de Marcelo Gandhi.A comissão julgadora, composta por Elidete de Sousa, Maíra Ortins e Vatenor de Oliveira, reuniu-se nos dias 15 e 16 de setembro para analisar 72 obras dos 46 artistas inscritos. Elidete é produtora cultural, atual diretora do NAC-UFRN e coordenadora da Galeria Conviv'art da UFRN. Maíra é artista plástica cearense, curadora e coordenadora do 59º Salão de Abril de Fortaleza. Vatenor de Oliveira Silva é artista plástico e diretor da Pinacoteca/RN.De acordo com a coordenadora do Salão, Tânia Andrade, houve avanço quanto à utilização de novas tecnologias nos trabalhos inscritos. "Este ano os artistas adequaram seus trabalhos à proposta do salão que é unir tecnologia e arte", explicou.

Confira a lista completa dos selecionados II SALÃO ABRAHAM PALATNIK:

Alberto Giuliani – Frammenzione Cubista ( Pintura )Alexandre Gurgel – Degolas ( Video-arte )Álvaro Alberto – Abstração plástica ( Objeto )Ana Carolina – Sem Título ( Pintura )Antonio Amancio – Evolução e Aquecimento ( Arte Digital )Antonio Manso – Catando ginga e encontrando caranguejo ( Fotografia )Diego Medeiros – Hipnose Coletiva ( Mídias Contemporâneas ), 1984 ( Poéticas Visuais )Ilkes Rosemir – Interpono I ( Mídias Contemporâneas ), Interpono II ( Mídias Contemporâneas )Jota Medeiros - Terracqua ( Fotografia )Julio Castro – Kinematic ( Video-arte )Leandro Garcia – Antiofidico ( Mídias Contemporâneas )Marcelo Amarelo – Sem Idéia ( Instalação )Maria Glaudete – Buxerografia ( Mídias Contemporâneas )Newton Avelino – Trabalhadores Informais ( Pintura ), Trabalhadores Nordestinos ( Pintura )Wendel Gabriel – Expansão térmica cotidiana ( Objeto )MENÇÃO HONROSA:Vinicius Dantas – Menção Honrosa – Trança ( Fotografia )Marcelo Gandhi – Menção Honrosa – Projeto Corpo Estranho ( Mídias Contemporâneas )PREMIO-AQUISIÇÃO:Jean Sarthief - Prêmio Aquisição – Led Message for You ( Instalação )Artur Souza - Prêmio Aquisição – Madon (N) AS ( Mídias Contemporâneas )Henrique José - Prêmio Aquisição – Goleiro ( Instalação )