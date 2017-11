Sandro Pimentel concede entrevista ao Nasemana

Vlademir Alexandre O candidato inaugura uma série de encontros entre candidatos e jornalistas do portal Nominuto.com.

O candidato inaugura uma série de encontros entre candidatos e jornalistas do portal

Nominuto.com

que resultará em matérias para as próximas edições doAntes de iniciar a gravação, Pimentel distribuiu o livreto “50 razões para votar no PSOL”, seu programa de governo, a exemplo do que vem fazendo com outros veículos da imprensa. “Outro dia uma mulher disse que não lembrava em quem iria votar, mas que era aquele das ´50 razões´...”, brincou.