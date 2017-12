Lula soube gerar desenvolvimento ao Rio Grande do Norte, destaca Wilma de Faria

Vlademir Alexandre Wilma: "Hoje para mim é um dia muito feliz".

“Hoje pra mim é um dia muito feliz, pois estamos recebendo investimentos já prontos e anunciando outros com o nosso presidente”. A governadora destacou o povo de Mossoró, a quem alegou ser merecedor dos investimentos do Governo Federal.Wilma de Faria afirmou ainda que sem universidade e sem a construção do conhecimento não há desenvolvimento. “Disseram que o presidente não estaria inaugurando grande coisa. Essa não é uma obra apenas de concreto, a Ufersa representa uma arvore que vai dar frutos”, disse a governadora.De acordo com a governadora, “o presidente Lula, como autêntico nordestino, soube gerar desenvolvimento ao Rio Grande do Norte, especialmente, para a população do semi-árido”.Olhando para o presidente, a governadora frisou: “outro momento especial desta sexta-feira, é o anúncio da refinaria do Estado. Estou muito feliz, porque essa é minha luta, a luta de uma mulher guerreira e do povo do Rio Grande do Norte”.Retribuindo aos elogios do senador Garibaldi Alves Filho, Wilma de Faria também agradeceu e parabenizou o trabalho dele. A governadora falou ainda da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Roussef e disse que recebeu uma ligação dela nesta sexta-feira. “Ela me ligou pedindo desculpa por não estar presente neste evento, mas destacou que sabia o quanto eu estou feliz”, concluiu.