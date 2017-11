Brasil goleia a China no futebol de 7

A seleção brasileira não teve dificuldades ao enfrentar a China nesta quarta-feira, em Pequim, goleando os donos da casa por 8 a 0 no futebol de 7.José Guimarães marcou o primeiro gol do Brasil aos 5 minutos de partida. Fabiano Bruzzi foi o autor do segundo gol brasileiro, ainda no primeiro tempo.O time do Brasil começou o segundo tempo fazendo o terceiro aos 5 minutos, com Marcos Silva. Wandreson Oliveira deixou o seu aos 15 minutos, numa cobrança de pênalti.Depois disso os brasileiros apertaram ainda mais os chineses e colocaram mais 4 bolas dentro da rede. Gols de Irineu Ferreira (2), outro de Marcos Silva e mais um de Fabiano Bruzzi. O Brasil enfrenta a Rússia na próxima quinta-feira (11).