Seminário vai discutir educação para presidiários

"Educar para Libertar". Este é o tema do 1º Seminário Educando para a Liberdade, promovido pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Educação e de Justiça e Cidadania, a ser realizado nesta sexta-feira (26), no auditório da Faculdade de Natal (FAL), para debater novas formas de promover atendimento educacional adaptado aos presidiários do Rio Grande do Norte.



O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação, já desenvolve ações para essa clientela com o Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), dentro dos presídios, mas notou a necessidade de um ensino especializado e adaptado para a realidade das pessoas privadas de liberdade por condenação judicial.



Durante o evento, ocorrerá um encontro entre diversas instituições da sociedade. Estima-se que pelo menos 100 pessoas participem do Seminário. Uma equipe formada por juristas, educadores e integrantes da pastoral carcerária será responsável pela elaboração de um plano estadual para a educação nos presídios.



O evento conta com a parceria do Centro Federação de Educação Tecnológica (Cefet), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Pastoral Carcerária da Igreja Católica.



Fonte: Assecom/RN