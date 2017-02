Vereadores de Natal preferem silenciar sobre o aniversário da Operação Impacto

Elpídio Júnior "Nós nem sequer tivemos acesso ao inquérito, nada a declarar", explica o vereador.

Depois de um ano da Operação Impacto, os vereadores de Natal preferem não tratar sobre o assunto até que a Justiça divulgue o resultado das investigações. Contudo, ainda há críticas sobre a forma como foi realizada a operação.Para o vereador Renato Dantas (PMDB), que filmou o momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência no primeiro dia da operação, é complicado falar sobre as investigações porque até hoje eles não tiveram acesso a todos os documentos."Agora é hora de se calar e aguardar a justiça se pronunciar. Nós nem sequer tivemos acesso ao inquérito, nada a declarar", explica o vereador.Por sua vez, o vereador Salatiel de Souza (PSB), que costumava criticar a forma como o delegado Júlio Rocha conduzia a investigação, prefere silenciar e diz que qualquer declaração sobre o assunto só será dada pelo seu advogado.A reportagem do

tentou o contato com os demais vereadores que são investigados, mas não obteve sucesso. Contudo, as informações de bastidores são que os parlamentares preferem aguardar o resultado final da investigação antes de darem novas declarações.